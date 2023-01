Godwin é para segurar: Casa Pia já recusou propostas pelo avançado

A intenção dos gansos é segurar o jogador, que é considerado essencial na equipa treinada por Filipe Martins.

Godwin continua a ser alvo de cobiça por parte de vários clubes estrangeiros, mas a SDUQ do Casa Pia tem, para já, resistido às ofertas que têm chegado nas últimas semanas. Ao que O JOGO apurou, a formação de Pina Manique já recusou propostas pelo avançado nigeriano, 26 anos oriundas de Turquia e Espanha.

A verdade é que a intenção dos gansos é segurar o jogador, que é considerado essencial na equipa treinada por Filipe Martins, a não ser que surja uma proposta irrecusável do ponto de vista financeiro ou que o dianteiro mostre vontade de sair, algo que não aconteceu até ao momento.

A cumprir a terceira época no emblema lisboeta, Godwin tem sido a principal referência do Casa Pia no ano de regresso ao principal escalão, tendo já contribuído com três golos e duas assistências. As boas exibições levaram-no a estrear-se pela seleção da Nigéria em dezembro. No último verão, o avançado renovou contrato com os gansos até 2024.