Godwin desperta interesse, mas Casa Pia não quer negócio em janeiro

Avançado nigeriano, de 26 anos, já apontou três golos esta temporada.

Godwin tem sido o principal destaque do Casa Pia, que está a fazer um arranque de época sensacional. O avançado nigeriano, de 26 anos, já apontou três golos esta temporada, o último dos quais resultou numa vitória frente ao Rio Ave (1-0), num lance em que arrancou até à área e disparou sem hipóteses para Jhonatan.

São jogadas como esta, aliadas à capacidade que o dianteiro tem de levar a equipa às costas, que fazem despertar o interesse de outros clubes. Contudo, ao que O JOGO apurou, a SDUQ casapiana não pretende transferir o camisola 7 em janeiro. E Godwin também está feliz em Pina Manique, dado que tem cumprido vários objetivos desde a sua chegada, como subir com o clube ao principal escalão e também estrear-se na seleção da Nigéria.

Desde o verão de 2021 que os gansos têm resistido ao interesse de outros emblemas neste jogador, que até esteve para treinar à experiência no Spezia, clube italiano com o mesmo investidor do Casa Pia, Robert Platek . O avançado teve várias propostas vantajosas, nomeadamente do mercado asiático, mas preferiu continuar em Portugal e até renovou por mais um ano (até 2024).

Em Pina Manique desde setembro de 2020, proveniente dos belgas do Roeselare, Godwin cumpre a terceira época no emblema casapiano e teve sempre como treinador Filipe Martins. Já apontou 22 golos, em 72 jogos.