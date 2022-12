Godwin, avançado do Casa Pia, desperta atenção de clube da Bundesliga

Segundo informação veiculadas na imprensa nigeriana, o Hoffenheim, da primeira liga alemã, já encetou negociações com o Casa Pia por Godwin.

Influente como poucos no ataque do Casa Pia, Godwin voltará a ser opção para Filipe Martins na receção ao FC Porto.

O extremo nigeriano, autor de três golos e duas assistências em 16 jogos, tem despertado atenções e, de acordo com o "The Street Journal" (Nigéria), o Hoffenheim já terá encetado conversações com o Casa Pia no sentido de assegurá-lo no próximo mês.