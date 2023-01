Foi reforço sonante no Casa Pia e agora ruma ao futebol espanhol

Eteki emprestado ao Cartagena, do segundo escalão.

Eteki já não faz parte do plantel do Casa Pia. O médio internacional camaronês, de 25 anos, foi emprestado até o final da época ao Cartagena e até já foi apresentado por este emblema, que milita no secundo escalão do futebol espanhol.

Contratado ao Granada no verão, o camaronês foi uma das aquisições mais sonantes dos gansos, mas não se conseguiu impor no onze. Ainda foi utilizado em 18 jogos, mas apenas oito como titular. Neste trajeto, apontou um golo na Taça de Portugal, no triunfo frente ao V. Setúbal.