Filipe Martins vai continuar a comandar o Casa Pia e espera carimbo

Treinador vai continuar a comandar os gansos, mas a renovação ainda não foi formalizada.

Filipe Martins vai continuar no comando técnico do Casa Pia, algo que não é propriamente novidade, embora a renovação de contrato por um ano ainda não tenha sido oficializada. Aliás, quando foi garantida a subida, o treinador e o CEO da SDUQ, Tiago Lopes, já tinham garantido a continuidade. Mas houve algumas situações que atrasaram o processo de renovação, como o facto de Filipe Martins ter o nível III do curso de treinador. Pois bem, para o principal escalão é exigido o nível IV, o que poderia levar o clube a ter de contratar um elemento para a equipa técnica com esse grau.

Contudo, por iniciativa do Casa Pia e também do Rio Ave, dois dos três emblemas promovidos da Liga SABSEG, os regulamentos foram, entretanto, alterados na última Assembleia Geral da Liga. Agora é permitido que o treinador que tenha comandado uma equipa na subida possa treinar o mesmo clube no principal escalão, mesmo que ainda não tenha as habilitações necessárias.

Leia também FC Porto Fasquia elevada no FC Porto alicia Eustáquio: "É tão diferente ao nível da mentalidade" Pela primeira vez, o médio não tem a titularidade como hábito e o desafio enche-lhe as medidas. Em entrevista à plataforma da liga canadiana de futebol, o jogador de 25 anos do FC Porto explica que cresceu muito num contexto altamente competitivo e "sem espaço para erros".