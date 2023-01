Filipe Martins tem "opções distintas" e lembra expulsão frente ao FC Porto

Declarações do treinador do Casa Pia na antevisão ao jogo com o Estoril.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, reconheceu ter o privilégio de contar neste momento com "opções distintas" para várias posições relativamente ao onze titular para o jogo ante o Estoril , da I Liga.

Na antevisão à deslocação dos gansos ao reduto do Estoril, realizada hoje no Estádio Pina Manique, Filipe Martins elogiou as várias possibilidades que tem ao seu dispor, mais concretamente para a ala direita.

"No jogo contra o FC Porto, na expulsão do Lucas Soares senti que era um momento em que não precisávamos de ter tanta projeção ofensiva, precisávamos de poder nas bolas paradas e de alguém mais consistente e a minha opção foi pelo João Nunes," lembrou o treinador.

Filipe Martins recordou ainda que no jogo que se seguiu, pelos oitavos de final da Taça de Portugal, com o Vitória de Setúbal, apresentou outra escolha e também com sucesso: "No jogo em Setúbal, em que mais precisávamos da projeção de um lateral, acho que já fazia mais sentido ter o Ferreira".

"São opções distintas, sendo que seguramente não irei optar pelo João a lateral-direito num momento inicial, pela mesma lógica. Em princípio, entre o Lucas Soares e o Fereira, um dos dois vai jogar", rematou, deixando no ar a dúvida sobre quem ocupará a ala direita do clube lisboeta no jogo de segunda-feira.

O líder técnico do Casa Pia afirmou esperar um encontro muito complicado na Amoreira em função da qualidade do adversário e também devido à semana sobrecarregada com que o seu plantel se deparou, com dois jogos com poucos dias de recuperação (FC Porto, para a I Liga, e Vitória de Setúbal, para a Taça de Portugal).

"Tivemos um jogo muito competitivo em Setúbal, onde não pudemos facilitar absolutamente nada, e para conseguirmos o nosso objetivo felizmente reagimos. Acho que agora, neste próximo jogo, todos nós neste grupo temos a real noção de que o Estoril Praia não vale pelos resultados que tem tido ultimamente," salientou.

Por fim, Filipe Martins não se escusou a comentar sobre o que espera do mercado de transferências para o Casa Pia: acima de tudo, não pretende perder nenhum elemento, exceto se vier a tratar-se de um jogador com menor utilização que possa apresentar alguma insatisfação.

"Uma das nossas ideias é a de ter um plantel curto e de muita qualidade," finalizou Filipe Martins, satisfeito com a quantidade e qualidade de opções que tem ao seu dispor.

Enquanto o Casa Pia vive um dos melhores períodos da sua história, ocupando o quinto lugar da I Liga de futebol e já qualificado, pela primeira vez no seu historial, para os quartos de final da Taça de Portugal, o Estoril não vence há 10 jogos de forma consecutiva.

O Casa Pia deslocar-se-á ao Estádio António Coimbra da Mota para defrontar o Estoril, na segunda-feira, pelas 19h00 horas, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.