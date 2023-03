"Filipe Martins tem capacidade para treinar um dos grandes de Portugal"

ENTREVISTA, PARTE III - Ricardo Batista, Vasco Fernandes e Fernando Varela são os mais velhos do plantel e muito importantes para a coesão de grupo liderado por Filipe Martins, de acordo com Godwin.

O plantel do Casa Pia é um misto de jogadores jovens e outros mais experientes. Entre aqueles com mais bagagem, o destaque vai para Ricardo Batista, Vasco Fernandes e Fernando Varela, os mais velhos do grupo e que são essenciais para o bem-estar do balneário. Godwin também destaca o papel de Filipe Martins para o sucesso do clube e na sua evolução como jogador.

O Casa Pia tem um plantel com jogadores jovens, mas também elementos com muita experiência, como o Ricardo Batista, Vasco Fernandes e Fernando Varela. Qual a importância deles no balneário?

-São três elementos fundamentais no nosso grupo e que ajudam a manter o balneário vivo. São os nossos líderes e quando veem algo que não gostam, dizem logo para corrigirmos. São muito importantes no nosso plantel e têm muita experiência. Estes jogadores experientes metem ordem no balneário. Temos também outros jogadores importantes no grupo: o Rafael Martins, por exemplo, é dos avançados mais experientes da Liga Bwin. Entendemo-nos muito bem e isso foi notório no início do campeonato. O Kunimoto e o Yuki Soma também me surpreenderam, porque não conhecia o mercado japonês.

Filipe Martins também tem sido um elemento importante no balneário e um dos responsáveis pelo sucesso do clube nos últimos anos...

-É um treinador muito bom. Já tem alguma experiência no futebol português e muita inteligência tática. Ajudou-me a evoluir desde que cheguei ao Casa Pia, principalmente no aspeto tático. Tenho gostado de trabalhar com ele.

Vê este treinador com capacidade para orientar algum grande em Portugal?

-Sem dúvida, é uma boa pessoa e tem muito bom conhecimento tático do jogo. Tem capacidade para treinar um dos grandes de Portugal e também para outros campeonatos europeus.

Já começa a dominar o português

A entrevista a Godwin foi feita em inglês, mas, depois de três anos no Casa Pia, o avançado começa aos poucos a perceber e a falar português. "Já entendo tudo, mas falar é sempre um pouco mais difícil. Quando cheguei, vinha de uma zona da Bélgica em que se falava o neerlandês, por isso tornou-se mais difícil aprender. Mas o clube providenciou logo uma professora de português", conta a avançado nigeriano, que tem como sítio preferido em Lisboa a Avenida da Liberdade. As praias de Carcavelos e do Estoril também estão na lista.