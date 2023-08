Filipe Martins: "Tal como nunca falei da arbitragem antes, não vou falar agora"

Declarações de Filipe Martins, treinador casapiano, após o Casa Pia-Sporting (1-2), jogo relativo à segunda jornada da Liga Betclic.

Erro de arbitragem no primeiro golo do Sporting: "Acho que houve um erro técnico que já foi assumido pelos responsáveis de arbitragem, mas tal como nunca falei da arbitragem antes, não vou falar agora. Não devia ter acontecido, mas vamos falar do jogo".

Análise: "Devíamos ter sido atrevidos na primeira parte e conseguimos criar pressão, mas sabiamos que eles tinham na frente jogadores rápidos e poderosos. O Paulinho próximo do Gyokeres criou-nos dificuldades na forma como previmos o jogo. o Paulinho soube explorar o espaço interior mas depois acertámos e fizemos um excelente jogo na segunda parte. Fomos corajosos porque sabíamos que ou recuávamos ou arriscávamos para termos mais bola, que foi o que aconteceu".

Substituições que efetuou foram sempre ofensivas: "Nós estamos aqui para disputar pontos, não para perder por poucos. Fomos em busca do empate e achei que podíamos estar mais agressivos. Achei que o Sporting não nos conseguiu controlar na segunda parte e que podíamos arriscar mais um bocadinho. Mas os meus jogadores estão de parabéns. Contra uma excelente equipa, acho que o empate seria um resultado justo, mas esta esta é a imagem que eu quero do Casa Pia".

Golo madrugador, que se revelou irregular, condicionou a estratégia do Casa Pia? "Nós delineámos bem a estratégia para a primeira parte e depois fizemos uma para a segunda. Tivemos um plano A e B e na minha opinião, nunca é bom sofrer um golo [cedo]. Já o segundo [golo do Sporting] apareceu quando nos tínhamos acercado da baliza uma ou duas vezes e depois de fazermos o empate. Volto a dizer, levo daqui uma imagem positiva da equipa e dou os parabéns a quem trabalhou até à última da hora para estar tudo bonito. Tenho muito orgulho na administração e até nos adeptos que contribuíram para que tudo estivesse perfeito. Isto é o caminho e deixo uma palavra ao adepto do Sporting que teve um percalço, em nome do Casa Pia espero que esteja bem".