Filipe Martins: "Sou líder desta equipa do Casa Pia, para o bem e para o mal"

Declarações de Filipe Martins após o Chaves-Casa Pia (1-0) da 30ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi uma primeira parte muito repartida, onde o Chaves esteve um pouco mais por cima do jogo, com algum ascendente nos corredores, onde não fomos muito agressivos, permitindo muitos cantos. Num desses cantos, sofremos o golo. Na segunda parte, estivemos muito melhor, muito mais próximos daquilo que é a nossa equipa, a termos muito mais controlo do jogo e só por mera infelicidade é que não marcámos nenhum golo, que nos podia relançar, novamente, no jogo."

O que falhou: "Finalizar. Criámos oportunidades suficientes para fazer um resultado diferente, volto a dizer. Mesmo na primeira parte, temos duas ou três oportunidades em que nos faltou um bocadinho no último momento, portanto, é muito isso. Faltou eficácia, acima de tudo, e agressividade na primeira parte, onde acho que não fomos tão agressivos como poderíamos ser e permitimos um ascendente ligeiro, mas que, principalmente a nível de cantos, se acentuou e, num desses cantos, o Chaves fez o golo e depois geriu o jogo um pouco à sua maneira."

O que falta: "Sou líder desta equipa, para o bem e para o mal. Nestes cinco jogos, houve alguns deles em que merecíamos e deveríamos ter levado um resultado diferente, mas, infelizmente, não levámos, portanto, é mesmo assim. Ainda faltam quatro jornadas, vamos tentar ficar o mais acima possível, mas acho que aquilo a que nos propusemos foi feito e bem feito. Agora, há que honrar [a manutenção na I Liga], tal como o Chaves, e o próprio Rio Ave, equipas que vieram da II Liga e que fizeram um campeonato tranquilo e sem sobressaltos, portanto, estão os três de parabéns".