Filipe Martins satisfeito: "Foi uma boa medida que a Liga proporcionou aos clubes"

Declarações do treinador Filipe Martins após o jogo Casa Pia-Braga (0-1), da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

Taça da Liga: "O nosso objetivo é lutar sempre pela vitória, seja qual for a competição. Não era um objetivo primordial, pois temos de estar bem cientes dos nossos objetivos e dos passos que temos de dar. Esfumámos as nossas hipóteses, há que virar a página. Temos mais um jogo para cumprir e dignificar o clube que representamos. Dia 28 de dezembro, aí sim, temos de estar muito focados no objetivo principal, que é o campeonato. Foi uma boa ideia, por parte da Liga, colocar nesta altura o formato de fase de grupos, de forma a amenizar a paragem para o Campeonato do Mundo. Tem sido benéfico e é de salutar. Foi uma boa medida que a Liga proporcionou aos clubes."

Análise ao jogo: "Jogar contra 10 teve repercussões na primeira fase de construção. Vimos o Casa Pia instalado dentro do meio-campo do Braga, contra duas linhas de quatro, que é o que enfrentamos normalmente. A única vantagem que temos, na expulsão, foi conseguirmos chegar mais facilmente à segunda fase de construção. A partir daí, espaços muito reduzidos, contra uma equipa bem trabalhada e organizada, que soube defender muito bem o espaço interior. Tentámos entrar por fora várias vezes e mexer na equipa, de forma a dar algum poder de fogo através de cruzamentos. Tentámos de todas as formas".