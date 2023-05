Filipe Martins: "Quando lançamos jogadores novos..."

Declarações após o jogo Casa Pia-Portimonense (1-1), da 31.ª jornada da I Liga, disputado na sexta-feira.

Filipe Martins (treinador do Casa Pia): "Acho que no cômputo geral foi um jogo com ocasiões de parte a parte, no entanto acho que as melhores ocasiões são as nossas, com toda a humildade. Há sempre esta opinião quando fomos superiores na globalidade ao nosso adversário. O Godwin e o Lelo criaram várias ocasiões, e quando falo em ocasiões falo em situações que poderiam ter dado algo mais, mas acredito que essa menor acutilância do lado direito, e constato que tenha sido, foi provavelmente pela falta de ritmo do Lucas Soares. As relações fazem-se e isto é que é uma equipa. Quando lançamos jogadores novos sabemos perfeitamente que eles precisam de integrar-se, de crescer dentro da equipa e é aquilo que tem acontecido com o Beni.

[Lance do golo sofrido] Já vi e é facilmente identificável aquilo que não fizemos tão bem, foi um pequeno pormenor que não vou aqui expor, como é óbvio. Se não houvesse erros no futebol e também mérito do adversário, os jogos ficavam sempre 0-0.

Na primeira volta, festejámos também assim, no último segundo, e soube-nos muito bem. Temos de saber conviver com isto, mas com uma imagem muito positiva à exceção dos dois pontos que hoje perdemos".