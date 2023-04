Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, após a derrota (3-1) em casa do Vizela, na ronda 26 do campeonato.

Derrota e dois autogolos: "São fatores que podem acontecer no futebol, tivemos a infelicidade de fazer dois autogolos quando estávamos aparentemente por cima do jogo, mas o futebol não vive de aparências, um erro pode causar um dano a uma equipa e foi o que nos aconteceu. Na primeira parte e numa altura em que estávamos por cima, permitimos um canto numa transição. Foi o único momento onde não fomos superiores ao Vizela, com todo o respeito, tem uma excelente equipa e tem feito um excelente campeonato. Hoje, não fomos tão fortes num momento em que tínhamos menos golos sofridos e acabámos por consentir dois. Não há altura nem momentos certos para as coisas acontecerem."

Luta pelo quinto lugar: "A permanência já está alcançada, já nem é assunto. Propusémo-nos a lutar pela vitória em cada jogo e, no final, vamos ver em que lugar ficamos. Apesar de estarmos próximos do quinto lugar, isso pode ser atingível se formos muito competentes, como também podemos não o fazer. Nunca foi esse o objetivo, vai depender do que podemos fazer nos próximos oito jogos e logo veremos qual foi a nossa capacidade. Não vale a pena falar de coisas que não nos passam pela cabeça. Vamos tentar ficar o mais acima possível, essa ambição ninguém nos pode tirar."