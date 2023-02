Declarações de Filipe Martins, treinador lisboeta, após o Arouca - Casa Pia (2-0), da 22.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota: "As sensações com que fico são que, tanto na primeira como na segunda parte, claramente, o Casa Pia foi a melhor equipa em campo. Teve várias oportunidades de golo contra uma excelente equipa, mas que não conseguiu explanar a qualidade que demonstrou até agora. Era inteiramente justo termos ido para o intervalo com uma vantagem, diria, de dois golos. Na segunda parte, até aos 75 minutos, se calhar não criámos tantas oportunidades claras, mas criámos várias e até de bola parada. Tivemos três ou quatro situações na segunda parte. Depois veio a expulsão e só aí o Arouca conseguiu criar perigo e foi 100 por cento eficaz. Mesmo a jogar com 10, eles têm duas oportunidades de golo e fazem nas duas, porque até lá não me lembro de uma oportunidade de golo do Arouca".

O que há de positivo a retirar? "Mas há que dar mérito pela vitória, pela forma como geriram o jogo, mas, para mim, hoje, tenho de salientar aqui a atitude e qualidade dos meus jogadores. A haver um vencedor só podia ser o Casa Pia e mais ninguém. [...] Qualquer equipa do mundo a jogar com inferioridade numérica tem dificuldades, agora se [o cartão vermelho de Beni Mukendi] foi exagerado ou não, não vale a pena estar a desgastar-me com isso".