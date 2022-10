Filipe Martins: "Não acredito num Sporting fragilizado"

Filipe Martins e Godwin, treinador e avançado do Casa Pia, respetivamente, fizeram a antevisão ao duelo da 10.ª jornada da Liga Bwin contra o Sporting. A partida inicia às 20h30 de sábado.

Filipe Martins

É mais fácil enfrentar o Sporting numa fase má? "Isto das fases tem muito a ver com a dimensão dos clubes. Uma má fase num grande costuma ter um período de tolerância mais curto, seguramente vai ter responder a essa fase. No entanto, não acredito que haja boas alturas para se enfrentar equipas de grande qualidade. Mais do que estarmos preocupados com o adversário, temos de estar preocupados com o nosso comportamento. Independente da fase, o Sporting não deixou de uma equipa forte. Os resultados muitas vezes acabam por esconder algumas coisas ou até ajuda a agudizá-las. "

Se o Casa Pia marcar primeiro ou mantiver o 0-0 durante muito tempo, pode aumentar a ansiedade do Sporting... "Estamos preparados para uma entrada forte do Sporting. As equipas do Rúben querem ganhar os jogos, mas não estamos só preparados para suster o ímpeto inicial. Temos de estar muito focados no que é o nosso jogo e a nossa estratégia. Podemos causar alguma intranquilidade, se prolongarmos o 0-0. Mas atualmente os jogadores estão cada vez mais preparados para a pressão dos adeptos. Volto a dizer, não acredito num Sporting fragilizado. Há uma grande vontade de dar a volta ao texto. Do nosso lado vamos encontrar uma equipa mais organizada possível."

Vai mudar alguma coisa neste jogo: "Não vou revelar a equipa que vai jogar. Não espero que o Casa Pia vá mudar a sua identidade, não o fizemos até agora e não vamos preparar a equipa à procura de surpresa. Se tiver de perder, perco com as minhas ideias. Numa semana não se consegue mudar a forma de jogar, embora possa haver pequenos ajustes."

Godwin

O que espera do jogo com o Sporting: "Um jogo muito importante, vamos tentar fazer o que treinámos durante esta semana. Se o fizermos, vamos conseguir um bom resultado. Queremos deixar tudo em campo e sair com a sensação de que fizemos tudo para ganhar."

Está num bom momento de forma. Este jogo poder uma montra para si? "Nenhum jogo é mais ou menos importante. Vamos jogar contra uma das melhores equipas, mas vai ser um jogo igual aos outros em termos de importância. Somos uma equipa unida e compacta e temos ambição de conseguir um bom resultado."