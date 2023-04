Filipe Martins: "Metemos a fasquia muito alta e há uma quebra, sentimos desgaste"

Declarações do treinador do Casa Pia, Filipe Martins, após a derrota em casa com o Braga (1-0), na jornada 29 da Liga Bwin

Análise: "Na primeira parte, fizemos um jogo muito competente, arriscando nos momentos certos, saindo na pressão e criando dificuldades de construção ao Sporting de Braga. Acho que a equipa esteve bem, principalmente até ao lance do golo. Depois, tivemos de nos estender e permitimos algumas transições ao Sporting de Braga que podiam ter dado no segundo golo. No entanto, tínhamos de ter uma reação. O golo surgiu quando o jogo estava equilibrado e foi o momento do jogo."

Quebra: "Não sinto relaxamento da nossa equipa. Temos disputado os jogos todos e hoje demos mais uma vez mostra disso. No cômputo geral, o Sporting de Braga ganhou muito bem o jogo, mas houve outros jogos da segunda volta em que tivemos um bocadinho de falta de sorte e de eficácia que na primeira volta, se calhar, nos permitiu ter uma sequência diferente."

Desgaste: "Estamos numa fase da época onde o desgaste já se começa a sentir. Temos de perceber que não temos as mesmas condições que os outros. Não é fácil trabalhar num campo completamente contrário ao que jogamos."

Evolução: "Na primeira volta, metemos a fasquia muito alta. Com a falta de experiência neste campeonato e com a falta de condições logísticas que temos, fizemos um campeonato muito digno para o Casa Pia e o objetivo está cumprido. Há uma quebra, não vale a pena estarmos a escondê-la, mas acho que houve uma performance, na primeira volta, com 'estrelinha' que, na segunda volta, merecíamos algo mais que não tivemos."

Classificação: "Vamos tentar chegar ainda o mais acima possível, mas há coisas que se pagam e espero que, no futuro, não vamos ter estes problemas. O piso de Pina Manique é diferente do Jamor e não treinámos aqui nenhuma vez este ano. Temos feito tudo e não há nada a apontar aos meus jogadores em relação à abnegação e empenho para voltar às vitórias. Hoje enfrentámos uma equipa muito forte, em fase de ascensão e cada vez com mais e melhores opções para se preparar para lutar pelo título de campeão."