Filipe Martins, treinador do Casa Pia: "Hoje já não se despede por despedir..."

Filipe Martins vai na quarta época ao serviço do Casa Pia e vincou que estabilidade trouxe sucesso

A temporada 2022/23 já terminou, mas ainda está bem viva na memória de Filipe Martins. E não é para menos, já que, na época que marcou o regresso dos gansos à Liga, o Casa Pia surpreendeu e conseguiu um 10.º lugar.

"Éramos um pouco o patinho feio do campeonato, mas mudámos essa imagem com muito mérito", começou a recordar o técnico, em declarações a O JOGO. Agora, para a nova temporada, as expectativas estão altas: "É normal que a exigência seja maior. Queremos ser mais competitivos. Para isso, temos de construir uma equipa competente, com qualidade. Estamos nesse caminho."

Provas europeias? Não pode ser um objetivo definido. Temos de consolidar o que fizemos na época passada"

Até agora, os gansos apresentaram cinco reforços, mas Filipe Martins, que espera contar com mais caras novas, pelo menos no meio-campo, explica que as contratações têm sido feitas com cuidado. "Tivemos muito critério na escolha, não só em relação à qualidade como jogadores, mas também como homens. Até agora, o balanço tem sido muito positivo", vincou.

Além da "base" da II Liga, o treinador, que já vai na quarta temporada nos gansos, destacou a estabilidade como segredo do sucesso do Casa Pia, sublinhando que a mentalidade do futebol português mudou. "Hoje já não se despede por despedir, tirando um ou outro caso pontual. Há mais sensibilidade dos dirigentes para perceberem que é preciso dar tempo e condições para os treinadores terem sucesso. Há mais paciência", destacou.

Quanto às ambições, o técnico mostrou já ter tudo bem definido: "Além de consolidar a minha imagem como treinador da I Liga, será, um dia, participar numa competição europeia. Mas, agora, estou feliz no Casa Pia".