Filipe Martins: "Fica no ar aquela dúvida, se pudéssemos ter jogado 11 contra 11..."

Declarações de Filipe Martins após o Casa Pia-Sporting (3-4), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

Dói marcar três golos ao Sporting e sair sem pontos: "É um sentimento generalizado. Fizemos um jogo bastante competente, ainda para mais com o precalço de termos levado um golo logo no primeiro minuto e reagimos três vezes à desvantagem contra uma equipa como o Sporting. Sempre que esteve em vantagem nós tentámos ir em busca do prejuízo e tivemos de arriscar. Como é óbvio concedemos alguns espaços, mas os meus jogadores estão de parabéns porque fomos muito audazes na forma como parámos o modelo de jogo do Sporting, que é um modelo que traz muitos problemas. Estivemos muito bem nesse aspeto."

Erros defensivos: "Foi um jogo em que ambas as equipas defenderam mal, o que não é normal, mas a qualidade dos jogadores no momento de finalizar também fez a diferença. Foi um excelente jogo e fica no ar aquela dúvida se pudéssemos ter jogado 11 contra 11 até ao final se levaríamos mais alguma coisa."

Chave da reação da equipa do Casa Pia: "Tem a ver com confiança e qualidade da equipa neste momento. Importa-nos é competir, queremos meter-nos à prova contra todas as equipas e hoje foi mais um teste muito duro para nós. O Sporting está na melhor fase da época quanto a resultados, mas o Casa Pia deixou uma imagem muito grande de qualidade, de mentalidade e também de crença, porque estar em desvantagem e ter capacidade de ir em busca de virar o resultado só tenho que enaltecer os meus jogadores. Foi um grande jogo de futebol e tenho de agradecer aos adeptos."

Finalização: "É a segunda vez que marcamos três golos no campeonato, é um fator que temos vindo a melhorar e acho que demos provas de que estamos no bom caminho, ainda para mais contra uma equipa como a do Sporting. Os meus jogadores tiveram uma grande atitude, lutaram até ao fim, mesmo com dez e, principalmente, depois de estarmos novamente em desvantagem, quisemos ir à procura do quarto golo Quando assim é, fica um sabor de frustração, mas há que saber dar os parabéns ao Sporting e realçar o grande jogo que fizemos."