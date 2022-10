Filipe Martins: "Esta paragem competitiva foi muito importante para o Marítimo"

Declarações do treinador do Santa Clara na antevisão ao jogo da oitava ronda do campeonato.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, defende que é preciso "respeitar todos os adversários" antes do confronto com o Marítimo, último classificado da I Liga, na oitava jornada da competição.

"Acho que esta paragem competitiva foi seguramente muito importante para eles [o Marítimo], vai dar para assimilar as ideias do novo treinador. No entanto, o nosso foco está sempre no que controlamos, no nosso trabalho e nos nossos comportamentos," identificou Filipe Martins.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio Pina Manique, em Lisboa, o técnico do Casa Pia considerou ainda ter sido "importante" a recente paragem competitiva. "Foram importantes estas duas semanas para ficarmos também mais fortes e é isso que esperamos para amanhã [segunda-feira]," sentenciou.

Filipe Martins recordou também que os seus comandados já se depararam com uma situação semelhante quando há algumas semanas se deslocaram a Paços de Ferreira para defrontar um adversário que, na altura, ocupava também a última posição e assinalou que o respeito por qualquer adversário tem sempre de estar presente.

"Volto a referir que temos por norma respeitar todos os adversários, quer seja o último classificado neste momento, quer seja o primeiro. Porém, acho que em Paços tivemos um bom exemplo de que não há jogos fáceis neste campeonato: encarámos o na altura último classificado e foi um jogo muito complicado", recordou.

No entender de Filipe Martins, apenas um Casa Pia igual a si próprio poderá ter sucesso na Madeira. "O que irá definir serão os nossos comportamentos ofensivos, a nossa mobilidade, o nosso entendimento sobre os momentos do jogo e a própria situação de onde a bola está, de aproveitarmos as nossas faculdades. Há que também jogar com a ansiedade que, se o resultado estiver a nosso favor, irá começar a aparecer," completou o líder técnico dos "gansos".

O Casa Pia, sexto classificado, com 14 pontos, viaja esta tarde para o Funchal, onde defrontará o lanterna

vermelha Marítimo, que ainda não pontuou, no Estádio do Marítimo pelas 20h15 de segunda-feira, na oitava jornada da I Liga, em jogo arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.