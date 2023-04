Filipe Martins e a época do Casa Pia: "Seria a cereja no topo do bolo"

Casa Pia e Rio Ave jogam no domingo, a partir das 15h30, em Vila do Conde, num encontro que será dirigido pelo árbitro Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador do Casa Pia afirmou este sábado que o jogo em Vila do Conde, com o Rio Ave, da 28.ª jornada da I Liga, será mais uma 'prova de fogo' na luta por um lugar europeu.

Depois da boa réplica oferecida frente ao Sporting (derrota por 3-4), Filipe Martins assegurou, em conferência de imprensa, que o jogo com os vila-condenses, no domingo, é mais um "teste" à competência do Casa Pia.

"Vimos de um jogo que não trouxe pontos, mas que nos deu confiança e noção de que podemos discutir os sete jogos que faltam contra qualquer adversário. Amanhã [domingo] temos de fazer prova disso", adiantou o treinador.

No seio dos gansos não existe a obrigatoriedade de atingir um lugar europeu no final da temporada, mas o técnico Filipe Martins mantém a crença.

"Porque faltam sete jogos, acho que podemos ter essa ambição, de olhar para o quinto e sexto postos, e que seria a cereja no topo do bolo. Temos de ser muito competentes nas sete jornadas que faltam", vincou.

Quatro pontos separam as duas equipas, com o Rio Ave em 10.º lugar da tabela, enquanto o Casa Pia é o nono classificado da I Liga. Por esse motivo, o técnico dos lisboetas espera um jogo "muito equilibrado", que pode ser decidido nos detalhes.

"Temos de ser muito ambiciosos e competentes para ganhar ao Rio Ave. Há uma série de equipas a lutar por duas vagas, que eventualmente podem dar Europa, no caso de o Famalicão não ser o vencedor da Taça de Portugal, mas esse é nosso foco", admitiu.

Leia também FC Porto "Stephen Eustáquio está numa realidade acima da nossa" Mauro Eustáquio, treinador adjunto do York United, do Canadá, em entrevista a O JOGO, fala sobre as "trocas de ideias" com o irmão Stephen, médio do FC Porto

O Casa Pia desloca-se a Vila do Conde sem o avançado Felippe Cardoso, devido a castigo (expulso frente ao Sporting), mas já pode contar com o defesa-central Vasco Fernandes e com o avançado Godwin. Em dúvida para a partida estão Beni Mukendi, Romário Baró e Lucas Soares.

Apesar das incertezas, o treinador preferiu elogiar o coletivo e em particular a veia goleadora de Rafael Martins.

"Acho que é inédito termos este ano o mesmo avançado a fazer golo em duas jornadas seguidas. O Rafael vai em busca do terceiro. Mas, já houve alturas em que esteve de fora e continuámos competitivos. Acho que é o segredo desta equipa. Basta ver a semana passada, a quantidade de baixas que tínhamos, e demos uma boa resposta. O Casa Pia vale como um todo e não pelas individualidades", exprimiu.

Casa Pia e Rio Ave jogam no domingo, a partir das 15h30, em Vila do Conde, num encontro que será dirigido pelo árbitro Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.