Filipe Martins após o Casa Pia-FC Porto: "Dificilmente podíamos levar mais do que um ponto"

Declarações do treinador do Casa Pia, no final do encontro com o FC Porto (0-0)

Reação ao empate: "É um ponto. Podia não ter sido nenhum. Fomos competentes. Na primeira parte, tentámos ser nós próprios. Na segunda apelámos ao sofrimento, muito dificilmente podíamos levar mais do que um ponto. Podemos dizer que sabe a três pontos, mas é um ponto, na nossa cabeça."

Duas partes distintas: "Foram comportamentos diferentes. Fomos avançando no terreno, na primeira parte, e demos espaço entre linhas. Ninguém me diz que, com 11, podia ter empatado. Não há dois jogos iguais. A cada segundo, o jogo está a mudar. Suámos muito e fomos competentes. Só com sofrimento é que podíamos trazer um ponto."

Coletivo acima das individualidades: "Esta equipa vale pelo seu todo, não vale pelas individualidades. Se nos fiarmos nelas, podemos ter problemas. Quando não estamos no máximo das potencialidades, estamos mais perto de perder. Cada um ajusta à sua realidade. Muitas vezes temos de nos chatear, também é assim nas famílias."

Poupanças para a Taça? "Tenho confiança em todos. Temos de respeitar muito o Vitória de Setúbal. Não podemos desvalorizar a qualidade deles. Nesta casa não se facilita nada."