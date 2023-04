Filipe Martins: "Competições europeias? Vamos continuar com essa ambição"

Declarações de Filipe Martins, treinador casapiano, após o Rio Ave-Casa Pia (1-1), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Globalmente, considero o empate justo. Estivemos melhor na primeira parte chegando à vantagem, mas depois, na segunda, o golo [do empate] deu um tónico positivo ao Rio Ave. Ainda tentámos responder, voltámos a jogo, mas surgiram poucas chances para os dois lados, acabando por ser o vento a trazer um perigo extra nas bolas paradas".

Sentiu a equipa ansiosa por causa da luta pela Europa? "Não senti ansiedade, estamos a jogar contra equipas de muita qualidade. Fizemos uma primeira volta fora do normal, fizemos algumas alterações no mercado de inverno, estamos ganhar consistência. Hoje faltou-nos ter um ou outro elemento para ter frescura nas transições. Mais que ansiedade, tem de haver ambição com competência. Estamos num grupo de algumas equipas que ainda podem acabar no quinto ou no sexto lugar. Apesar de esse não ser um objetivo inicial, estamos a dois pontos do Vitória de Guimarães [sexto classificado]. Vamos continuar com essa ambição".