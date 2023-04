Filipe Martins: "Atrevo-me a dizer que é o melhor Sporting desta época"

Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na antevisão ao jogo com o Sporting, marcado para as 18h00 de domingo.

Estratégia: "No jogo da primeira volta sentimos algumas dificuldades, até pela valia dos jogadores do Sporting. Os problemas estão bem identificados e conhecemos as ideias mutuamente, tanto as deles como eles as nossas. Penso que vai ser um jogo encaixado, lá fomos um pouco surpreendidos com a inclusão do Morita em zonas mais adiantadas. Vai ser um pouco por aí, decidido em pequenos pormenores. Quer nós, quer o Sporting, vamos tentar tirar mais-valias desses pequenos aspetos. Como é óbvio, há o fator que é a valia dos jogadores do Sporting, no entanto estamos preparados e confiantes para os problemas que vamos encontrar. Teremos de ser competentes para resolver esses problemas e, por outro lado, criar o máximo de dificuldades ao Sporting."



Motivação das equipas após a vitória do FC Porto e derrota do V. Guimarães: "Para nós, temos tudo a ganhar e nada a perder, a responsabilidade está do lado do Sporting. Do nosso lado, sabemos que podemos encurtar distâncias para o Vitória, está neste momento no sexto lugar. Temos é de nos focar nos nossos processos e no que controlamos e levarmos pontos nesse jogo. Em relação ao Sporting, estão muito habituados a conviver com a pressão."



Paulinho é ausência no Sporting: "Qualquer que seja o onze, vai criar-nos dificuldades. Existem duas possibilidades, jogar com o Chermiti ou com um ataque mais móvel. Podem continuar a apostar no Chermiti, que é um jogador muito valoroso, mas qualquer que seja a equipa, será um adversário forte. Atrevo-me a dizer que é o melhor Sporting desta época. É um Sporting que tem uma segunda volta mais condizente com os objetivos. Portanto, há um fator extra e acredito que na cabeça do Rúben Amorim ainda haja a possibilidade de tentar chegar ao segundo lugar. A vitória do FC Porto pode ter dificultado essas contas, há também o que o Braga possa fazer com o Estoril. Quem trabalha em clubes dessa dimensão, sabe conviver com a pressão e sabe que não há momentos para relaxar. Para atingir o que são os objetivos mínimos, terão de levar vencido o Casa Pia. A nós cabe-nos contrariar o favoritismo do Sporting e fazer pontos para continuarmos a nossa caminhada."