Filipe Martins após o Sporting-Casa Pia: "As substituições e as mudanças são como os melões..."

Filipe Martins, treinador do Casa Pia

Declarações do treinador Filipe Martins após o Sporting-Casa Pia (3-1), partida da 10ª jornada da Liga Bwin

Felicidade: "Não conseguimos estar assim tão bem na primeira parte. Acabámos por chegar ao intervalo a vencer com alguma felicidade, para não dizer muita. Apesar de sustermos bem o ataque do Sporting, permitimos algumas oportunidades onde poderia ter feito golo."

Sporting superior: "Na segunda parte, optei por reforçar o meio-campo, no entanto aparecem os golos. O que difere da primeira para a segunda parte, onde o Sporting foi sempre superior, foi a eficácia. Não estou desiludido com os meus jogadores, deram uma mostra da sua qualidade, mas não conseguimos suster o Sporting."

Melões: Na segunda parte, controlámos melhor os corredores e queríamos apanhar o Sporting de frente e procurar anular o Morita. As substituições e as mudanças são como os melões... a partir do momento que Romário Baró saiu, acabámos por quebrar".