Filipe Martins após empate contra FC Porto: "Nunca falei de arbitragem..."

Declarações do treinador do Casa Pia, no final do encontro com o FC Porto (0-0)

Festa após o ponto: "Não sei se há festa no balneário. Ganhámos mais um ponto na nossa caminhada. Acredito que os jogadores estejam contentes, como eu estou. Defrontámos o campeão nacional, com menos um jogador. Não é uma vitória, mas estou contente pelo que fizemos."

Arbitragem: "Nunca falei de arbitragem. Espero não quebrar este princípio desde que sou treinador."

Inferioridade: "Já não é a primeira vez que uma equipa ganha com 10 jogadores. Fomos para a segunda parte com várias alternativas."

Ponta de sorte: "Cada jogo é um jogo. Esta semana sabíamos que tínhamos de saber sofrer. Na primeira parte, quando estendemos a equipa, tivemos dificuldades para controlar as ações do Otávio e do Taremi. Na segunda parte, tivemos uma pontinha de sorte."

Objetivos do Casa Pia: "Temos de ter os pés bem assentes no chão. Não chegámos ainda ao final da primeira volta. Acreditamos que esta equipa pode ainda evoluir mais no processo ofensivo. Foi mais um ponto na nossa caminhada. É muito cedo para reformular objetivos."