Filipe Martins e o FC Porto: "Não podemos cair no erro de sobrevalorizar adversário"

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao campeão nacional, o técnico do Casa Pia realçou que o resultado "não está só dependente do que o FC Porto fizer, mas também dos comportamentos" dos lisboetas para contrariar "o favoritismo natural do FC Porto"

O Casa Pia vai ter de "roçar a perfeição" a nível estratégico e de intensidade para discutir o resultado com o FC Porto, na 15.ª jornada da Liga Bwin, considerou esta sexta-feira o treinador Filipe Martins.

"Vamos apresentar o nosso futebol, não mudando por ser o FC Porto ou um adversário qualquer. Não desvalorizamos, pois isso é perigoso, tal como não podemos cair no erro de sobrevalorizar o adversário, porque senão, provavelmente, não vamos tirar o melhor de nós. Temos de roçar a perfeição, sabendo que perfeição não existe no futebol, mas temos de ser quase perfeitos a nível estratégico e de intensidade", disse Filipe Martins.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao campeão nacional, o técnico do Casa Pia realçou que o resultado "não está só dependente do que o FC Porto fizer, mas também dos comportamentos" dos lisboetas para contrariar "o favoritismo natural do FC Porto, campeão nacional e numa fase muito boa", sem perder nos últimos 11 jogos.

"Não vamos mudar a filosofia e, se mudarmos, terá de ser por mérito do adversário e não por demérito nosso. Vamos tentar jogar como temos jogado, com coragem com bola e a mesma organização sem bola. No final, perceberemos se fomos competentes o suficiente, e terá de ser muito, para contrariar o favoritismo do FC Porto", expressou.

O Casa Pia segue como "equipa sensação" do campeonato, na quinta posição, apenas com quatro desaires, dois deles frente a Benfica (1-0) e Sporting (3-1), que fizeram crescer os casapianos, uma vez que "meteram a nu as debilidades" da equipa.

"O desafio é ter o maior tempo possível a nossa estratégia bem montada e organizada, cometendo o menor número de erros possível. Contra equipas com muita qualidade, normalmente os erros pagam-se caro. Foi isso que aconteceu no Benfica e no Sporting, foram pormenores que ditaram o jogo, sobretudo com o Benfica", sublinhou o técnico.

Desta forma, Filipe Martins aponta como principal inimigo neste duelo "a organização coletiva do FC Porto", assim como a força coletiva do Casa Pia será a maior "arma" para contrariar os pupilos de Sérgio Conceição, mesmo com Leonardo Lelo ainda em dúvida.

"Amanhã [sábado] de manhã vamos fazer um último teste. Tem trabalhado condicionado e está a melhorar. No entanto, só amanhã vou decidir se vale a pena arriscar ou não. Vamos entrar numa sequência de jogos muito importantes para nós", mencionou o treinador.

De fora, estão o extremo brasileiro Léo Natel, com uma lesão prolongada, e também o médio Romário Baró, impossibilitado de alinhar por estar emprestado pelos "dragões".

O Casa Pia, quinto classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o FC Porto, terceiro, com 32, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 20:30, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.