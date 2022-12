Filipe Martins e a paragem do Casa Pia: "Mais coisas positivas do que negativas"

Em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Portimonense, da 14.ª jornada do campeonato, o técnico do Casa Pia frisou que espera um jogo "muito competitivo", diante de uma "excelente equipa", realçando que irá ser "decidido nos pormenores" o vencedor

Filipe Martins disse esta terça-feira que sente o Casa Pia "muito motivado para o regresso" da Liga Bwin, após uma paragem de um mês e meio que "teve mais coisas positivas do que negativas".

"Sinto a equipa muito motivada para o regresso do campeonato, que é o nosso maior objetivo. Esta paragem teve coisas positivas e negativas. Fazendo um balanço geral, há mais coisas positivas do que negativas, principalmente o estágio no Algarve, onde deu para limpar a cabeça, repensar ideias, readquirir rotinas e recuperar jogadores. Nesse sentido, acho que foi bastante positivo. Agora, foco total no campeonato", sublinhou.

Em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Portimonense, da 14.ª jornada do campeonato, Filipe Martins frisou que espera um jogo "muito competitivo", diante de uma "excelente equipa", realçando que irá ser "decidido nos pormenores" o vencedor.

"Vamos defrontar uma excelente equipa, com ideias bem definidas e o mesmo técnico há algum tempo. Têm boa organização coletiva, aliada a valores individuais. Será uma partida decidida nos pormenores, mas estamos preparados para disputá-la e fazermos contas no final. Temos noção de que vamos encontrar uma equipa muito organizada e que sabe o que quer, mas do nosso lado também vai ser muito isso", disse o treinador.

Após uma primeira parte da temporada muito positiva, ocupando o quinto posto, com 23 pontos, o Casa Pia não vai "alterar em nada as dinâmicas do clube e a organização", com Filipe Martins a salientar que o objetivo falado diariamente é só "o jogo seguinte".

"Sabemos que faltam quatro jogos para acabarmos a primeira volta e os 23 pontos que temos não nos dão conforto, porque isso é perigoso no futebol, mas sim alento para procurar mais e melhor. Precisamos é de estar motivados individualmente, em torno do coletivo. Nisso, os meus jogadores têm sido exemplares", expressou Filipe Martins.

Com o mercado de janeiro prestes a chegar, o Casa Pia reúne esforços para um reforço que colmate a lesão prolongada do extremo brasileiro Léo Natel, embora seja a única contratação expectável para esse período, "a não ser que haja qualquer elemento que dê qualidade à equipa" e que possa ajudar o conjunto do Casa Pia "a ficar mais forte".

"Neste momento, estamos muito satisfeitos, à exceção do lugar do Natel. Nas outras posições, não estamos a pensar mexer. Se for só para manter o nível, prefiro ficar com os que temos, que têm dado conta do recado. A ideia é manter a estrutura", explicou.

O defesa esquerdo Derick Poloni também falou em conferência de imprensa, na qual lembrou a "boa equipa" do Portimonense, no regresso após a pausa do Mundial'2022.

"Tivemos um bom tempo para trabalhar e trabalhámos bem este jogo. Desfrutámos bem da família e do Natal. Agora, foco total na volta da competição e estamos prontos para ir a Portimão buscar os três pontos", afirmou o lateral brasileiro, de 29 anos, que tem sido habitual suplente de Leonardo Lelo, com apenas 222 minutos, em seis jogos.

No entanto, ressalvou que se tem "sentido bem pessoalmente", com trabalho diário "para estar pronto para quando o "mister" achar" que deve jogar e contribuir para o objetivo definido, que é "conseguir a manutenção o mais rápido possível".

"Fizemos um 2022 muito bom e queremos continuar o trabalho", concluiu ainda Derick Poloni.

O Casa Pia, quinto classificado, com 23 pontos, visita na quarta-feira o Portimonense, oitavo, com 19, em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin, no Portimão Estádio, a partir das 19:00, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.