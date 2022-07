Fernando Varela volta ao futebol português mais de uma década depois

O experiente central, de 34 anos, chegou a acordo com o Casa Pia.

Mais de uma década depois, Fernando Varela está de regresso ao futebol português, agora para representar o Casa Pia. Ao que O JOGO apurou, o experiente central, de 34 anos, já tem um acordo com os gansos para assinar por uma temporada, faltando apenas alguns detalhes para oficializar o negócio.

Nas últimas seis temporadas, o internacional cabo-verdiano representou o PAOK, clube pelo qual se sagrou campeão grego e chegou a disputar eliminatórias de qualificação para a Champions. Antes de rumar à Grécia, andou pela Roménia ao serviço do Steaua de Bucareste e o Vaslui.Em Portugal, Fernando Varela destacou-se no Estoril e estreou-se na divisão principal com a camisola do Trofense. Representou ainda o Feirense. Agora será um reforço experiente para a equipa de Filipe Martins, que apenas oficializou um reforço: Diogo Pinto (ex-E. Amadora).