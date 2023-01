Extremo que esteve no Mundial'2022 a caminho do Casa Pia

Extremo internacional japonês, que esteve no último Mundial, é esperado esta semana em Lisboa. Vem colmatar a ausência de Léo Natel. Diogo Boa Alma, diretor desportivo dos gansos, é um conhecedor do futebol nipónico. No verão, trouxe Kunimoto para Pina Manique e também foi o responsável pela chegada de Morita a Portugal.

Yuki Soma vai ser o primeiro reforço de inverno do Casa Pia e chega por empréstimo do Nagoya Grampus (Japão). Ao que O JOGO apurou, é esperado em Lisboa esta semana. Trata-se de um extremo internacional japonês, de 25 anos, que até integrou os convocados dos nipónicos no último Mundial, disputado no Catar, competição na qual fez um jogo, contra a Costa Rica. Antes, já tinha participado nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Está, assim, colmatada aquela que era a principal lacuna do plantel, várias vezes assumida pelo treinador Filipe Martins, que procurava um extremo para poder compensar a ausência de Léo Natel. Recorde-se que o brasileiro, emprestado pelo Corinthians, sofreu uma lesão no princípio de novembro e já não joga mais esta temporada, situação que obrigou os gansos a irem ao mercado contratar este reforço.

Depois de se ter destacado no Nagoya Grampus, Yuki Soma prepara-se para a primeira experiência fora do seu país e será o segundo japonês no plantel do Casa Pia, juntando-se a Kunimoto, que foi contratado no verão ao Jeonbuk Motors (Coreia do Sul). O mercado japonês é bem conhecido do diretor desportivo do Casa Pia, Diogo Boa Alma. Além destes dois jogadores, o dirigente, quando desempenhava as mesmas funções no Santa Clara, foi o responsável pela vinda para Portugal de Morita, médio que agora está ao serviço do Sporting.