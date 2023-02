"Europa? Meta é ficar o mais acima possível, nem estamos muito preocupados com isso"

Declarações após o jogo ​​​​​​​Boavista-Casa Pia (0-0), da 20.ª jornada da I Liga, disputado na segunda-feira.

Filipe Martins (treinador do Casa Pia): "A haver um vencedor, tinha de ser o Boavista, que foi a equipa mais perigosa e com mais oportunidades de golo, sobretudo na primeira parte. Não fomos intensos e fomos para o intervalo com 0-0 com uma boa dose de sorte.

Na segunda parte, fomos um pouco mais intensos e começámos a chegar mais à frente, recuperar mais bolas e a sair com mais critério para as transições, mas sem fazer grande perigo. A partir da expulsão do Sebastián Pérez, equilibrámos o desafio e tivemos algum ascendente com bola, perante uma equipa forte a transitar e que nos causou problemas.

É um ponto importante para a nossa caminhada, num estádio muito difícil e onde muito pouca gente passou, contra um opositor com uma intensidade muito grande. Tendo uma semana muito difícil e desgastante pela frente, o Boavista não é o adversário ideal para acabar uma semana de três jogos. Tenho de dar os parabéns aos atletas pela bravura.

Nesse período em que estivemos a jogar contra 10 jogadores, faltou-nos a frescura dos nossos laterais [Lucas Soares e Derick Poloni], que têm muitos minutos nas pernas, para ser mais incisivos. Estávamos a precisar de mais profundidade e de obrigar o Boavista a desgastar-se. Eles são humanos e não máquinas. Fizeram um jogo muito competente.

Estamos um ponto mais próximos do objetivo. Vamos ter agora dois jogos [com Arouca e Vitória de Guimarães]... não diria contra oponentes diretos na luta pela Liga Conferência Europa, porque a meta é ficar o mais acima possível, nem estamos muito preocupados com isso [o acesso às provas europeias]. Vamos tentar ficar o mais rapidamente possível com 36 pontos, mas sabemos que ganhar estes dois duelos nos daria uma margem boa para ainda desfrutarmos mais deste campeonato e jogarmos com ainda menos pressão. Queremos somar pontos e dizer o quanto antes que para o ano estamos cá novamente".