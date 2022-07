"Estádio Nacional é uma pequena desvantagem que não pode servir de desculpa"

A O JOGO, Filipe Martins, treinador do Casa Pia, adianta que ainda espera reforços para quase todas as posições, de forma a ter uma equipa competitiva no regresso à Liga Bwin.

O Casa Pia já iniciou os trabalhos de preparação para uma época histórica: 83 anos depois, o clube está de regresso ao principal escalão. Para já, os gansos apenas têm um reforço, o médio-ofensivo Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora), sendo que o central Leo Bolgado (ex-Leixões) pode chegar em breve.

As poucas caras novas não preocupam o treinador Filipe Martins, que, a O JOGO, adianta que espera "mais sete a oito reforços para praticamente todas as posições". "Primeiro precisamos de formar uma equipa competitiva, sabendo que temos de ser pacientes e criteriosos. Talvez por sabermos exatamente aquilo que queremos é que não contratamos ainda muita gente", sublinha o técnico, partilhando quais os critérios utilizados na avaliação de potenciais reforços: "Tiramos sempre a máxima informação dos jogadores enquanto seres humanos. Queremos criar um bom grupo de trabalho, onde a lealdade é o nosso apanágio. E, claro, têm de encaixar na nossa ideia de jogo."

Como a maioria das equipas que transitam da Liga SABSEG, "o objetivo do Casa Pia é fazer um campeonato tranquilo, com foco em atingir a permanência o mais rápido possível". "Queremos manter a mesma identidade e vamos jogar um futebol positivo. Não vamos abdicar desses princípios, a não ser que o adversário nos obrigue", assegura o treinador dos gansos, que pretende manter o 3x4x3 da época passada:

"Acreditamos no processo que construímos, embora este seja um campeonato diferente em que temos de nos adaptar. Não sabemos se esta ideia nos vai sustentar até final da temporada, mas, se for necessário, não teremos problema em mudar."

O Estádio Pina Manique vai entrar em obras em breve, que só devem estar concluídas no final do ano, o que obriga o Casa Pia a começar a época no Estádio Nacional. "É uma pequena desvantagem que não pode servir de desculpa. É verdade que gostamos de jogar em casa, com o calor dos nossos adeptos, mas acreditamos que eles não vão deixar de estar presentes, como estiveram ao longo da última temporada. Contamos com eles", deseja Filipe Martins.