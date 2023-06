Duplexe Tchamba com porta aberta para continuar no Casa Pia

Tchamba com a camisola do Santa Clata

Gansos prontos a acionar a opção de compra do central camaronês, que esteve emprestado pelo SonderjyskE.

Duplexe Tchamba deve continuar como jogador do Casa Pia na próxima temporada. Ao que O JOGO apurou, a Direção dos gansos já manifestou interesse em acionar a compra do central camaronês, de 24 anos, que esteve em Pina Manique no último ano por empréstimo do SonderjyskE, e pode finalizar a transferência em breve.

Apesar de a lesão no início da temporada que o afastou de grande parte dos jogos, o treinador casapiano, Filipe Martins, ficou satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo defesa internacional pelos Camarões e solicitou a continuidade no plantel.

Só no final de abril, na 30.ª jornada, é que Duplexe Tchamba cumpriu os primeiros minutos com a camisola do Casa Pia. O central camaronês fez ainda mais quatro jogos e deu boas indicações.

Leia também Futebol Nacional Caso dos emails: Francisco J. Marques e Diogo Faria condenados com penas suspensas Acórdão do processo de divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal foi conhecido esta segunda-feira, no Juízo Central Criminal de Lisboa. Francisco J. Marques condenado a um ano e dez meses de prisão, Diogo Faria a nove meses de prisão, em ambos os casos com pena suspensa. Júlio Magalhães absolvido.