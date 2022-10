Duas vitórias e um empate dão a Filipe Martins o prémio de Treinador do Mês da Liga Bwin

Filipe Martins superou Roger Schmidt e Petit e foi galardoado com o Prémio Vítor Oliveira.

Filipe Martins é o Treinador do Mês de setembro da Liga Bwin. O técnico do Casa Pia recolheu 34,92% dos votos dos companheiros de profissão que participam no principal escalão do futebol português.

Em segundo lugar ficou Roger Schmidt, do Benfica, com 31,75%, e Petit, do Boavista, fechou o pódio, com 13,49% dos votos.

No período em questão, os gansos fizeram três jogos para o campeonato: venceram o Paços de Ferreira e o Famalicão e empataram com o Arouca.