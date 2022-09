Dois reforços do Casa Pia ainda sem qualquer minuto

Eduardo Fereira e Duplexe Tchamba ainda não foram utilizados.

O lateral-direito venezuelano Eduardo Fereira e o central camaronês Duplexe Tchamba foram os únicos reforços do Casa Pia que até agora ainda não tiveram qualquer minuto.

O primeiro, contratado ao Caracas (Venezuela), chegou três semanas antes do início do campeonato e Lucas Soares não lhe tem dado oportunidade. Já o segundo, proveniente do SonderjyskE (Dinamarca), só foi anunciado no dia de fecho do mercado de transferências e ainda tem menos tempo a trabalhar sob as ordens de Filipe Martins.