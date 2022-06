Dois juniores no arranque do Casa Pia

O central Matthew Leal e o médio Pedro Cotão foram novidades no arranque dos trabalhos

Além destes dois jovens, o primeiro dia da temporada 2022/23 em Pina Manique contou ainda com mais 14 jogadores

O Casa Pia arrancou ontem para a nova temporada, a primeira no principal escalão desde 1939, com exames médicos a 16 jogadores. As novidades foram a presença de Matthew Leal e Pedro Cotão, que estavam nos juniores. O primeiro tem 19 anos e é um central, que também pode atuar como médio-defensivo, enquanto o segundo é um médio de 18.

Estes dois jogadores vão ser avaliados por Filipe Martins, treinador dos gansos, durante a pré-época e, caso trabalhem bem, até podem ficar no plantel principal.

Além destes dois jovens, o primeiro dia da temporada 2022/23 em Pina Manique contou ainda com mais 14 jogadores: Ricardo Batista, Lucas Paes, Rogério Fernandes, Vasco Fernandes, Derick Poloni, Leonardo Lelo, Ricardo Fernandes, Zolotic, Cuca, Nuno Borges, Afonso Taira, Ângelo Neto, Vitó e Leandro Sanca também fizeram ontem exames médicos. Hoje está previsto que os restantes elementos do plantel se apresentem.

============03 P Base_0012 (9365880)============

O central Matthew Leal e o médio Pedro Cotão foram novidades no arranque dos trabalhos