Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia: "Um projeto com pessoas sérias"

Diogo Boa Alma foi um dos trunfos eleitorais de António Miguel Cardoso no V. Guimarães. Contudo, o agora diretor desportivo do Casa Pia - onde se confessa feliz - só lá esteve um mês e meio.

Diogo Boa Alma está feliz no mais recente projeto que abraçou ao serviço do Casa Pia. Em conversa com O JOGO, o diretor desportivo, de 40 anos, falou de alguns pormenores sobre o seu trabalho nos gansos, onde diz ter a liberdade para expor as suas ideias, algo que faltou no V. Guimarães.

O que o levou a abraçar o projeto do Casa Pia?

-Depois da minha saída do V. Guimarães, felizmente surgiram várias abordagens e tive uma conversa com o Tiago Lopes [CEO da SDUQ], em que rapidamente nos identificámos pessoalmente e também me identifiquei com o projeto do Casa Pia e ele com as minhas ideias. É um projeto com pessoas sérias, um investidor credível. E não de um simples clube, mas de multiclube, onde estão envolvidos outros emblemas do investidor, como o Spezia.