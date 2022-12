Destaque do Casa Pia é cobiçado, mas transferência é difícil

Godwin leva três golos na atual temporada.

Com três golos marcados e duas assistências, Godwin é um dos elementos em destaque no Casa Pia e as boas exibições do avançado nigeriano, de 26 anos, têm despertado a atenção de alguns emblemas.

Contudo, uma transferência no mercado de janeiro parece ser pouco provável, dada a importância que dianteiro tem na equipa treinada por Filipe Martins.

Godwin cumpre a terceira temporada ao serviço do Casa Pia.