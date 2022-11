Desde 2000, só duas equipas arrancaram melhor que o Casa Pia no regresso à I Liga

Desde 2000, só o V. Setúbal e Famalicão estavam melhores quando regressaram à elite. Os gansos ocupam o quarto lugar, com 20 pontos, e estão à frente do Sporting, habitual candidato ao título. Mas em Pina Manqiue ninguém se deslumbra com este excelente arranque.

Já começam a faltar palavras para descrever o início de temporada do Casa Pia. Com 11 jornadas disputadas, os gansos ocupam o quarto lugar à frente do Sporting, habitual candidato ao título. O percurso dos lisboetas é ainda mais notável se tivermos em conta que na temporada passada estavam na Liga SABSEG e estiveram afastados da principal divisão durante 83 anos.

Desde o começo do século não foram muitas as equipas vindas do segundo escalão com um trajeto melhor ou semelhante à da formação comandada por Filipe Martins. Aliás, desde 2000, só Famalicão e V. Setúbal estavam mais bem classificados por esta altura.

Na época 2004/05, os sadinos ocupavam o terceiro lugar com 20 pontos, a mesma pontuação do que o Casa Pia tem neste momento. Já os famalicenses, em 2019/20, também no último lugar do pódio, com 24 pontos.

Por sua vez, o Estoril na temporada transata e o V. Guimarães em 2007/08 estavam a fazer um trajeto semelhante aos dos gansos por esta altura, ocupando igualmente a quarta posição.

Cada caso é diferente e, apesar deste arranque notável, os pés continuam bem assentes na terra em Pina Manique, como fez questão de frisar o treinador Filipe Martins após o triunfo sobre o Rio Ave. "Não digo que não fico contente com o quarto lugar, mas estou mais focado na nossa luta diária. Sabemos o caminho que temos de trilhar", alertou o técnico casapiano, que perdeu anteontem o pai, mas que, apesar do triste acontecimento, orientou a equipa frente aos vila-condenses.

Taira falha o jogo de Braga

O Casa Pia vai tentar manter o quarto lugar na Liga Bwin no domingo, dia em que se desloca ao terreno do Braga, atual segundo classificado. Para esse encontro, Filipe Martins não pode contar com Afonso Taira. O médio-defensivo, de 30 anos, titular até agora em todos os jogos do campeonato, completou uma série de cinco cartões amarelos e tem de cumprir um jogo de castigo na próxima jornada. Para o seu lugar, o treinador do Casa Pia deve optar por Eteki, internacional camaronês, de 25 anos, e que anteontem entrou na parte final do triunfo frente ao Rio Ave.