Deixa o Casa Pia e é apresentado como reforço no campeão esloveno

Diogo Pinto apresentado no .Olimpija Ljubljana

O Olimpija Ljubljana, campeão esloveno que tem João Henriques como treinador, anunciou esta sexta-feira Diogo Pinto como reforço. O médio de 24 anos assinou um contrato válido até 2026.

Diogo Pinto representava o Casa Pia, tendo feito três jogos e um golo esta temporada. Na anterior totalizou 23 partidas e um remate certeiro.

Com passagem pelos escalões de formação de Sporting e Benfica, representou ainda Ascoli, Potenza (ambos de Itália), Vilafranquense e Estrela da Amadora.

A oficialização ocorreu a cerca de duas horas do início do encontro entre Casa Pia e Sporting (20h15 desta sexta-feira), da segunda ronda do campeonato.