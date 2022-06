Cuca acerta renovação de contrato com o Casa Pia

Embora pouco utilizado na última época, o médio cabo-verdiano renovou contrato com os gansos por um ano.

O Casa Pia quer manter uma boa base da época anterior no regresso ao escalão principal e tem anunciado nos últimos dias a renovação de contrato de alguns jogadores, uns influentes dentro de campo e outros que, mesmo sem jogar frequentemente, foram uma mais-valia no balneário, principalmente após algumas derrotas. Esta última função adequa-se na perfeição a Cuca, médio cabo-verdiano, de 31 anos, que ontem renovou por um ano com os gansos.

Devido a algumas lesões, o jogador internacional por Cabo Verde apenas foi utilizado em 11 jogos na última temporada, mas foi um dos elementos crucias fora de campo, dando força aos colegas nos momentos mais complicados. Por essa razão, Cuca é um dos atletas de que o treinador Filipe Martins não abdica.