"Clayton prevaricou e chamei-o à atenção. Repercussões? Não posso falar pela administração"

Declarações após o jogo Casa Pia-Trofense (1-0), da terceira e última jornada do Grupo D da Taça da Liga.

Filipe Martins (treinador do Casa Pia): "A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte, na segunda parte não entrámos tão bem. Podíamos ter sofrido o golo do empate, voltámos a reequilibrar o jogo e, entretanto, houve a expulsão do Godwin. Tivemos personalidade, agrupámos com um bloco mais baixo e, mesmo com 10, não me lembro de oportunidades de golo flagrantes [do Trofense]. O penálti podia ter acalmado o resultado, mas faz parte do jogo e tivemos de saber aguentar.

[Sobre a confusão entre Clayton e Vasco Fernandes] Há alturas em que temos de atuar. Tivemos uma conversa de família. Os problemas tratam-se sempre dentro de casa. Já fiz valer o meu ponto de vista e há que seguir em frente. São coisas que acontecem, mas que não deviam ter acontecido. Fica um alerta para o futuro, de que as regras têm de ser para cumprir. Página virada.

São assuntos que não se fazem a quente. Não sou dono do clube, mas não passam em claro, como é óbvio. Há uma coisa que é bem clara: as regras estão bem definidas de quem tem de fazer o quê dentro desta equipa. O Clayton quis passar por cima de uma regra fundamental neste grupo, queria marcar o penálti quando ele era o segundo batedor e o Leonardo Lelo estava em campo. O Vasco foi chamá-lo à atenção, e muito bem, como capitão de equipa e o Clayton não aceitou da melhor forma.

Não podemos escamotear o que se passou. O que posso garantir é que não vai voltar a acontecer. Têm de perceber que as regras são para cumprir. Estava preocupado era se o Clayton tivesse marcado o penálti. Prevaricou e foi chamado à atenção pelo treinador. Se vai haver repercussões ou não, não posso falar pela administração.

Esta Taça da Liga serviu muito bem para amenizar a paragem do campeonato. Nesse sentido, sinto que estivemos num grupo competitivo, onde aconteceu mais ou menos o que seria expectável. Acabámos com quatro pontos neste grupo, dentro das expectativas, que podiam ser melhoradas, como é óbvio. Acredito que foi bom para dar ritmo aos jogadores."