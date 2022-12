Clayton não deve escapar a multa no Casa Pia

No final do encontro, o treinador Filipe Martins enalteceu a forma como o capitão Vasco Fernandes se impôs no lance polémico e lamentou uma situação que "não é normal nesta equipa".

A atitude do avançado no jogo com o Trofense será penalizada pela Direção, que pode instaurar um processo disciplinar

Clayton dificilmente escapa a um processo disciplinar e a uma multa por causa da atitude que teve no jogo de domingo, ante o Trofense, a contar para a Taça da Liga. Recorde-se que, ao minuto 83, foi assinalada uma grande penalidade a favor dos gansos e o avançado brasileiro, de 23 anos, queria assumir a responsabilidade do lance, até porque regressou recentemente de lesão e queria voltar aos golos. Contudo, o central e capitão Vasco Fernandes lembrou-lhe que havia uma hierarquia nos batedores de penáltis e o dianteiro não gostou, com os dois jogadores a encostarem cabeças, num clima quente.

No final do encontro, o treinador Filipe Martins enalteceu a forma como o capitão Vasco Fernandes se impôs no lance polémico e lamentou uma situação que "não é normal nesta equipa".

Depois de toda a confusão, coube a Leonardo Lelo, habitual marcador da marca dos 11 metros, tentar converter a grande penalidade, que acabaria por falhar. Os gansos, ainda assim, venceram o encontro (1-0).

O mal-estar notou-se logo no final da partida, com o treinador Filipe Martins a condenar a atitude de Clayton. "Vasco Fernandes tem toda a razão para chamar à atenção de quem prevarica e, como capitão de equipa, tem autoridade. Não vou admitir, mas vou resolver. Foi feio, não dignifica e nem é normal nesta equipa", apontou.

O caso ainda está a ser analisado pela estrutura do futebol profissional do Casa Pia, mas é quase certo que o jogador será alvo de processo disciplinar e de uma multa.

A cumprir a primeira época em Pina Manique, Clayton está emprestado pela Vila Nova. Já apontou três golos em 14 jogos.