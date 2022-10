Clayton é um visitante incómodo

Avançado brasileiro já marcou três golos, apontados nas últimas deslocações dos gansos.

Clayton tem sido a aposta para a frente de ataque do Casa Pia e está a corresponder à confiança do treinador Filipe Martins da forma que se espera de um avançado. Isto é, com golos. O dianteiro brasileiro, de 23 anos, faturou anteontem, no terreno do Sporting, pela terceira vez esta temporada.

Contudo, os golos do camisola 99 casapiano têm uma curiosidade, dado que foram marcados todos fora de portas. Além de ter faturado em Alvalade, Clayton também mostrou pontaria nas duas deslocações anteriores para o campeonato, frente ao Paços de Ferreira e Marítimo.

O avançado cumpre a primeira época no Casa Pia e está cedido pelo Vila Nova.