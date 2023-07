Clayton e um reforço em foco na goleada do Casa Pia

Triunfo por 5-0 num particular contra a equipa de juniores.

O Casa Pia, da I Liga, venceu a equipa de juniores, por 5-0, num jogo-treino realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa, com destaque para um hat-trick do avançado brasileiro Clayton.

Num jogo-treino previamente aprazado para domingo, com duas partes de 35 minutos, os gansos venceram com três golos de Clayton, um do médio angolano Beni Mukendi e outro do defesa direito André Geraldes, uma das contratações para esta temporada.

No calendário da pré-época, segue-se um jogo frente ao Mafra, da II Liga, a realizar-se no próximo sábado, a anteceder dois confrontos contra equipas recém-promovidas à I Liga, o Estrela da Amadora e o Moreirense, nos dias 15 e 19 de julho, respetivamente.

No plantel, que continua a ser orientado pelo treinador Filipe Martins, são "caras novas" o defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel), o defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), o médio defensivo Rafael Brito (ex-Benfica), o extremo Gaizka Larrazabal (ex-Real Zaragoza, Espanha) e o avançado Fernando Andrade (ex-FC Porto).

Por outro lado, o Casa Pia renovou os contratos com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto, enquanto o guarda-redes João Bravim, o defesa direito Lucas Soares, o central Léo Bolgado e os médios Cuca e Afonso Taira saíram do clube.

A estreia oficial na época 2023/24 será diante do Länk Vilaverdense, que subiu à II Liga este ano, vindo da Liga 3, num encontro da primeira fase da Taça da Liga, em 22 ou 23 de julho, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, "casa" emprestada do rival.