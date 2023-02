Cinco tiros na consistência do Casa Pia

Jogo da Taça teve várias peripécias que resultaram num registo anormal para a defesa casapiana.

O Casa Pia sofreu uma pesada derrota na Taça de Portugal (5-2), frente ao Nacional, números pouco comuns em termos defensivos desde que Filipe Martins assumiu o comando técnico, em setembro de 2020. Ainda por cima, aconteceu contra um adversário de escalão inferior.

No entanto, as duas expulsões e o facto de o jogo ter tido prolongamento explicam também o descalabro que ocorreu na quinta-feira, no Bonfim. A primeira expulsão, de João Nunes, ocorreu logo aos 17", obrigando a equipa lisboeta a jogar com menos um quase todo o tempo regulamentar, fase em que sofreu dois golos. Depois, no início do prolongamento, nova contrariedade, com a acumulação de amarelos de Vasco Fernandes. A inferioridade numérica do Casa Pia passou a ser de menos dois, situação que foi bem aproveitada pelo Nacional para concretizar em três ocasiões, duas delas de grande penalidade.