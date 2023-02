Mercado ainda mexe: Casa Pia vê avançado seguir para o futebol israelita

Antoine chegou ao Casa Pia a meio da temporada transata, quando a formação ainda disputava a Liga SABSEG, proveniente dos franceses do US Órleans, contando ainda com 13 internacionalizações pela seleção principal do Haiti e somando, até agora, nove tentos

O avançado haitiano Carnejy Antoine deixou o Casa Pia e assinou pelos israelitas do Hapoel Haifa, anunciou esta quinta-feira o quinto classificado da Liga Bwin, que se despediu do jogador nas redes sociais.

"Obrigado, Antoine. Um dia "ganso", "ganso" para sempre", escreveu o Casa Pia, com um vídeo dos melhores momentos do dianteiro nos lisboetas, que representou em 26 partidas, com seis golos apontados. Na atual época, marcou duas vezes, em 11 jogos.

Antoine chegou ao Casa Pia a meio da temporada transata, quando a formação ainda disputava a Liga SABSEG, proveniente dos franceses do US Órleans, contando ainda com 13 internacionalizações pela seleção principal do Haiti e somando, até agora, nove tentos.

O Hapoel Haifa é atualmente nono colocado do campeonato israelita, com 23 pontos.

O futebolista junta-se às saídas do plantel, no mercado de janeiro, do médio Yan Eteki, emprestado aos espanhóis do Cartagena, do centrocampista Vitó, cedido ao Estrela da Amadora, e do dianteiro brasileiro Anderson Cordeiro, para os turcos do Keçiorengucu.

Em contratações, os "gansos" reforçaram-se com o médio angolano Beni Mukendi (ex-Trofense), os extremos Kiki Silva (ex-Leixões) e o japonês Yuki Soma (emprestado pelo Nagoya Grampus) e ainda o avançado brasileiro Felippe Cardoso (ex-Vegalta Sendai).