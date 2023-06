Casa Pia: várias renovações à vista

Ricardo Batista, Derick Poloni, Afonso Taira e Ângelo Neto foram abordados no sentido de prolongarem contratos.

Os responsáveis do Casa Pia continuam a tentar segurar alguns jogadores mais experientes do plantel e, depois de renovar recentemente com os centrais Vasco Fernandes e Nermin Zolotic, propuseram a continuidade a mais quatro elementos: o guarda-redes Ricardo Batista, o lateral-esquerdo Derick Poloni e os médios Ângelo Neto e Afonso Taira, atletas que subiram à I Liga pelos gansos.

Ao que O JOGO apurou, o quarteto foi abordado pela Direção casapiana para prolongar os contratos, sendo que a situação de Derick Poloni está mais adiantada e em breve será oficializada a renovação do vínculo por um ano (até 2024.)

Refira-se que o lateral-esquerdo é o único deste lote de jogadores que tem menos de 30 anos, mas não por muito tempo, dado que vai tornar-se trintão no mês de setembro.