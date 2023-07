Casa Pia vai jogar em Rio Maior, mas diz que obras em Pina Manique evoluem

Clube emitiu um comunicado este domingo.

A Direção do Casa Pia lançou este domingo um comunicado sobre o ponto de situação das obras no Estádio Pina Manique, garantindo que a "construção está a evoluir de acordo com os trâmites legais e temporais exigíveis".

Na próxima época, os gansos vão jogar em Rio Maior, naquela que foi, segundo o clube, "a melhor decisão, de maneira a cumprir os parâmetros regulamentares".

Eis o comunicado na íntegra:

"Na sequência das notícias sobre a requalificação e construção do Estádio Pina Manique, o Casa Pia Atlético Clube vem esclarecer que o processo de obtenção de licença de construção se encontra a evoluir de acordo com os trâmites legais e temporais exigíveis para obras com esta magnitude.

Contudo, cremos, que o processo de licenciamento, a própria construção e posterior licenciamento de utilização sejam concretizados de forma célere permitindo o ansiado regresso do Casa Pia AC ao seu estádio. Contamos com o apoio da CM Lisboa, que sempre demonstrou um compromisso destacado na valorização do município e do desporto.

Diante desta situação, o Casa Pia AC jogará os seus jogos na condição de visitado no Estádio Municipal de Rio Maior, tendo sido a melhor decisão para clube de maneira a cumprir com todos os parâmetros regulamentares.

É com entusiasmo que retribuiremos a confiança da CM Rio Maior e da DESMOR, pelo que oportunamente anunciaremos iniciativas conjuntas que provarão honrar o universo casapiano, Rio Maior e regiões limítrofes. Será com o mesmo sentido de gratidão, humildade, responsabilidade e superação que encararemos mais uma época.

O Casa Pia AC agradece o apoio incondicional de todos neste percurso e reitera a sua confiança de que em breve estaremos de volta à nossa casa, o Estádio Pina Manique. Juntos, vamos construir um futuro brilhante e continuaremos determinados a alcançar grandes conquistas para o clube e para a comunidade."