Felippe Cardoso, avançado brasileiro de 24 anos, é o mais recente reforço do Casa Pia, anunciou o clube da Liga Bwin este sábado. A equipa sensação da temporada oficializou a contratação do jogador de forma bem caricata, recorrendo a um "casting" do Got Talent. O jogador assinou por duas temporadas e meia. Ora veja o vídeo.