Avançado brasileiro tem mais um ano de contrato com os casapianos.

Rafael Martins acabou a época no Casa Pia com nove golos, registo que chamou a atenção de clubes estrangeiros. Ao que O JOGO apurou, o avançado brasileiro, 34 anos, já terá sido contactado e poderá deixar os gansos no defeso.

Com mais um ano de contrato, a saída, no entanto, só ocorrerá mediante uma proposta que seja do agrado do emblema casapiano.