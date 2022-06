Casa Pia prepara regresso ao escalão maior e fecha mais três renovações

Lucas Soares, Derick Poloni e Afonso Taira continuam em 2022/23.

O Casa Pia está a preparar o regresso à Liga Bwin e, sabe O JOGO, assegurou a permanência de três jogadores que foram importantes na época passada: Lucas Soares, Derick Poloni e Afonso Taira.

Lucas Soares viu renovado o seu empréstimo por parte do Alverca. No entanto, a Direção casapiana já manifestou interesse em adquirir o passe do jogador brasileiro, de 24 anos, que começou a época como ala e foi adaptado com sucesso a lateral-direito.

Já o lateral-esquerdo Derick Poloni renovou contrato por mais um ano, tal como o médio-defensivo Afonso Taira.

Esta semana, os gansos também asseguraram a continuidade do central Vasco Fernandes.